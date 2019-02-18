Son Dakika Haberleri: Van'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Van'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

26 dakika önce

VAN'da bugün akşam saatlerinde merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
VAN'da bugün akşam saatlerinde merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.25 metre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Saray ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.31'de meydana geldi. Yerin 11.25 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.  Özalp ilçesinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durumun gelmediğini söyledi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:01 Kaynak: DHA

Saray, Van, Güncel
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