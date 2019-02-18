Van'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem
9 dakika önce
Van'ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 19.30 sıralarında yerin 11.25 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:16 Kaynak: İHA
Son Dakika! Van'da Korkutan Deprem!
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