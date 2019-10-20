Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinin Balaklı Mahallesi'nde saat 09.53 sıralarında yerin 7.3 kilometresinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - VAN
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