Son Dakika Haberleri: Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

23 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinin Balaklı Mahallesi'nde saat 09.53 sıralarında yerin 7.3 kilometresinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Seracettin Seçkin/İHA)

Kandilli Rasathanesi, Muradiye, Deprem, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem
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