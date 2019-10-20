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Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

- Van'da 4.0 büyüklüğünde depremVAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

- Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinin Balaklı Mahallesi'nde saat 09.53 sıralarında yerin 7.3 kilometresinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Muradiye, Deprem, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:23 Kaynak: İHA
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Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem
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