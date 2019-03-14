Son Dakika Haberleri: Van'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Van'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

51 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üssü Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.

(Seracettin Seçkin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:31 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Muradiye, Van, Güncel
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