Van'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
51 dakika önce
Van'ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üssü Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.
(Seracettin Seçkin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:31 Kaynak: İHA
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