Van'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Van'da 4.1 büyüklüğünde depremVAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van
'da 4.1 büyüklüğünde deprem
VAN - Van'ın Muradiye
ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üstü Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:27 Kaynak: İHA
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Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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