Son Dakika Haberleri: Van'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Van'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Van'da 4.1 büyüklüğünde depremVAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üstü Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:27 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Muradiye, Van, 3. Sayfa
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