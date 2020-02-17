Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremin ardından saat 23.18'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
(İHA)
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