Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ( AFAD ) yapılan yazılı açıklamada, saat 12.56'da Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Son dakika: Van beşik gibi sallanıyor! Art arda iki deprem oldu