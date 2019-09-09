Son Dakika Haberleri: Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

53 dakika önce

Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 12.56'da Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 21,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Saray, AFAD, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Van beşik gibi sallanıyor! Art arda iki deprem oldu
Van'da bir deprem daha Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]