Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 12.56'da Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 21,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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