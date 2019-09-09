Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
44 dakika önce
VAN'da merkez üssü Saray ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:28 Kaynak: DHA
VAN'da merkez üssü Saray
ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van
'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21,26 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadı.
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