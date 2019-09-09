Son Dakika Haberleri: Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

44 dakika önce

VAN'da merkez üssü Saray ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
VAN'da merkez üssü Saray ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21,26 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadı.


Saray, AFAD, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da bir deprem daha Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]