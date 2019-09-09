Son Dakika Haberleri: Van'da 4,3 büyüklüğündeki deprem
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Van'da 4,3 büyüklüğündeki deprem

1 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Van'da 4,3 büyüklüğündeki deprem, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Merkez üssü Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi merkezli deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede saat 12.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.

"Saray ilçesinde yaşanan depremde bize ulaşan olumsuz bir durum şu ana kadar bulunmuyor" diyen Bilmez, depremin hemen ardından bölgede hasar olup olmadığını tespit etmek için kriz merkezi oluşturulduğunu kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar da kaymakamlık, jandarma ve muhtarlarla görüşüldüğünü, ilçede bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Emin Bilmez, Saray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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