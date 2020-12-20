Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

20.12.2020 08:03
Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın Başkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin çevre Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma komutanlıkları ile telefonla irtibat kurduklarını belirten Uçar, yapılan görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkale, Deprem, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika


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