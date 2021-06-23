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VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ - Son Dakika

VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ

23.06.2021 14:59

VAN'da polis ve jandarmanın son 27 yılda ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 4 ton 519 kilo 358 gram farklı tür ve muhteviyattaki uyuşturucu madde, 464 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ve 5 kök Hint keneviri Van Çimento Fabrikası'nda 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.

VAN'da polis ve jandarmanın son 27 yılda ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 4 ton 519 kilo 358 gram farklı tür ve muhteviyattaki uyuşturucu madde, 464 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ve 5 kök Hint keneviri Van Çimento Fabrikası'nda 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.

Van Cumhuriyet Savcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi biten uyuşturucular, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emanet memurluğu depolarında tutuluyor. Van ve ilçelerinde 1994-2021 yılları arasında düzenlenen 328 operasyonda ele geçirilen 4 ton 519 kilo 358 gram uyuşturucu madde, 464 adet uyuşturucu hap ve 5 kök Hint keneviri bugün imha edilmek üzere Edremit ilçesindeki Van Çimento Fabrikası'na getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında torbalar içinde getirilen uyuşturucu maddeler vinç yardımıyla çimento fabrikasının ikinci katında bulunan sıcaklığı 1100 derece olan fırına atılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığından da yetkililerin katıldığı imha ile ilgili Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen açıklama yaptı. Gülen, polis ve jandarmanın 1994-2021 yılları arasında yaptığı 328 operasyonda 614 kişinin yakalandığını, 241 kişinin tutuklandığını belirterek, "Bu operasyonlarda ele geçirilen 3 ton 950 kilo 556 gram eroin, 322 kilo 200 gram esrar,174 kilo 339 gram metamfetamin, 72 kilo 263 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 4 ton 519 kilo 358 gram narkotik madde ile 464 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ve 5 kök Hint keneviri imhası yapıldı" dedi.

VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ
VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 4,5 TON UYUŞTURUCU ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILARAK İMHA EDİLDİ - Son Dakika


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