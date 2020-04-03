Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:12 Kaynak: AA
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