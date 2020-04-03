Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 08.44 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:15 Kaynak: İHA
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