Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.