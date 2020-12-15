Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vatandaşları korkutan sarsıntı sonrası bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.