Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
15.12.2020 01:11
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de yerin 9.20 km altında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Vatandaşları korkutan sarsıntı sonrası bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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