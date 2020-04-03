Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
7 saat önce
BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTUVan'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Çolpan ve Ermişler başta olmak üzere bazı mahallelerde evlerin duvarlarında küçük çaplı çatlaklar oluştu.
BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Çolpan ve Ermişler başta olmak üzere bazı mahallelerde evlerin duvarlarında küçük çaplı çatlaklar oluştu.
Yaklaşık 300 haneli Ermişler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını belirtti. Mahalleli, evlerinin duvarlarında küçük çaplı çatlakların olduğunu söyledi.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SEREN SERENGİL'İN HİZMETLİSİNDEN GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz