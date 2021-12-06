Van'da 4.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar - Son Dakika

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, gece geç saatlere kadar dışarıda kaldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 00.46'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.62 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Van merkez ile ilçelerinde de hissedildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Saat 05.32'ye kadar büyüklükleri 1.1 ile 2.9 değişen 11 artçı sarsıntı meydana geldi.