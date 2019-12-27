Van'da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Van'da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 aylık süreçte kent genelinde duygu sömürüsü yapan çoğu kadın 383 dilenciye cezai işlem uyguladı.

Van'da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 aylık süreçte kent genelinde duygu sömürüsü yapan çoğu kadın 383 dilenciye cezai işlem uyguladı.


Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelindeki işlek caddeler, cami önleri ile trafik ışıklarını mesken edinen ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ve 153 şikayet hattına gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, çok sayıda dilenciyi suçüstü yakaladı. Son 4 ayda ise kent genelinde çoğu kadın 383 dilenciye Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Dilencilerin üzerlerinden çıkan bin 435 TL'ye, kamuya aktarılmak üzere el konuldu.


Ayrıca dilendirilen veya çalıştırılan çok sayıda çocuk da tespit edildi. Çocukların aileleri uyarılırken, tekrarı durumunda ise çocukların yasa gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimlere teslim edilerek koruma altına alınacağı belirtildi.


Kentte dilenciliğin önüne geçmek için çalışmalarının devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşlara dilencilere para vermemeleri noktasında uyardı. - VAN

Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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