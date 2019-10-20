Son Dakika Haberleri: Van'da 4 büyüklüğünde deprem
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Van'da 4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muradiye, Deprem, AFAD, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem
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