Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da meydana gelen depremin derinliği 10,47 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Muradiye, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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