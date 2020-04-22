Van'da 4 günlük yasak ve ramazan öncesi yoğunluk - Son Dakika

VAN'da ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler araç geçişine kapatılırken, bu caddelere çıkan yollar ise bariyerlerle kapatıldı. Tedbirlere rağmen bankalar önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar cadde boyunca bekleyen polis ekiplerince sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılıyor. Özellikle bugün önlemlerin üst seviyede alındığı caddedeki yoğunluk diğer günlere oranla biraz daha azaldı.