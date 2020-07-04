Van'da 4 kilo 105 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir kamyonette 4 kilo 105 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.



Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin torpido boşluklarına gizlenmiş 6 paket halinde 2 kilo 675 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 430 gram Afyon sakızı ve bir miktar para bulundu.



Sürücü M.Ö. ile araçta bulunan E.B, B.B. ve N.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.B, tutuklandı, M.Ö, B.B. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.