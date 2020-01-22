Van'da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.



Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, sürücü koltuğunun döşemesine gizlenmiş 4 pakette 4 kilo 25 gram metamfetamin bulundu.



Ayrıca İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Bozo" ile yaptıkları aramada, döşemeye gizlenmiş 219 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan K.A, H.D. ve T.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.