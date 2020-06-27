Van'da 4 kilo 375 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir evde 4 kilo 375 gram eroin ve tabanca bulundu, 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı yapılan çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde M.B'ye ait eve operasyon düzenledi.

Aramada, 8 paket halinde 4 kilo 375 gram eroin, 8 beste halinde uyarıcı madde, tabanca, tabancaya ait şarjör, fişek ve bir miktar para bulundu.



Gözaltına alınan ev sahibi M.B. ve G.F, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.