Van'da 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 4 kilo 506 gram eroin bulundu, ev sahibi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Doğanlar Mahallesi'nde Ö.Ö'ye ait evde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kömürlükteki arpa çuvalının altına gizlenmiş 4 kilo 506 gram eroin bulundu.



Gözaltına alınan Ö.Ö, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.