Van'da 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 4 kilo 506 gram eroin bulundu, ev sahibi tutuklandı.

Van'da 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 4 kilo 506 gram eroin bulundu, ev sahibi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Doğanlar Mahallesi'nde Ö.Ö'ye ait evde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kömürlükteki arpa çuvalının altına gizlenmiş 4 kilo 506 gram eroin bulundu.


Gözaltına alınan Ö.Ö, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı
"Koranavirüsün ilacını buldum" dedi, gerçek bambaşka çıktı! Yasal işlem başlatıldı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]