Son Dakika Haberleri: Van'da 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi yakınlarında operasyon düzenledi.
Ekipler, bir menfezde yaptığı aramada 4 kilo 687 gram eroin, eroin yapımında kullanılan 35 litre asit ve 2 mutfak tüpü ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Başkale, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi Son Dakika! Erdoğan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğunda yapacağı ilk işi açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 20:11:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]