Van'da 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:04 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi
yakınlarında operasyon düzenledi.
Ekipler, bir menfezde yaptığı aramada 4 kilo 687 gram eroin, eroin yapımında kullanılan 35 litre asit ve 2 mutfak tüpü ele geçirdi.
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