Van'da 4 kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan zanlı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Van'da 4 kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan zanlı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 40 yıl hapis cezası verildi.

Van'da 4 kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan zanlı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 40 yıl hapis cezası verildi.

İlçede 1 Ekim 2018'de işlettiği markette çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık S.S'nin yargılandığı davanın karar duruşması Van 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya sanık S.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, sanık ve mağdur avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın yaşı küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, ilgili sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık, üzerine iftira atıldığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, dosyada cezalandırılmasını gerektirecek delillerin bulunmadığını savundu.

Mağdurların avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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