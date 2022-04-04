Van'da "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte Namık Kemal İlköğretim Okulu öğrencileri ve hayvanseverler yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkez yöneticileri, etkinliğe katılanlara hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi verdi.