Van'da 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 4 organizatör tutuklandı

25.04.2022 09:38
Van'da 4 organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur" denildi. - VAN

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Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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