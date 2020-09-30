Van'da 4 stadın zemini yenileniyor - Son Dakika

Van'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı 4 statta eskiyen çimlerin yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyolu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ilçede zemini yenilenen statta incelemelerde bulundu.

Milletvekili Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA kraterlerine uygun ve nizami ölçülerde sentetik çim değişimi yapıldığını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Arvas, "Şuan alt yapısı bitti, kısa sürede tamamlanacak ve yeni sentetik çimden halılar döşenecek. Emeği geçen Bakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Erciş, İpekyolu ve Gevaş ilçelerindeki statlarının zeminlerin yenilendiğini ifade etti.

İnanç, şöyle konuştu:

"Sayın Baanımızın talimatı ve Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'ın katkılarıyla sahalarımız yatırım programına alındı. Şuan çalışmalar başladı. 1 ay içinde sahalarımızı tamamlayarak hizmete açılacak. 4 sahamızı da UEFA kraterlerine uygun, kaliteli ve nizami ölçülerde birinci kalite sentetik çimden yapıyoruz. Uzun yıllar ilimiz ve ilçelerimizde gençlerimize hizmet verecek."