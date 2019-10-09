Son Dakika Haberleri: Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

45 dakika önce

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Ayrıca Tunceli'de iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam 27 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 adet 7-62 milimetre fişek, 43 adet kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası, 32 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 48 adet elektrikli fünye, 2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirilmiştir. Operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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