Kentte gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 3 ton 541 kilo 855 gram eroin, 14 kilo 407 gram sentetik uyuşturucu, 822 kilo 804 gram esrar, 11 kilo 982 gram Afyon sakızı, 140 bin 988 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri için ağır ceza mahkemelerinden imha kararı alındı.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 4 ton 391 kilo uyuşturucu imha edildi - Son Dakika

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