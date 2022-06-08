Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi - Son Dakika
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Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi

08.06.2022 19:54
Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi

Van'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde ele geçirilen 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi.

Van'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde ele geçirilen 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi.

Van genelinde polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen 3 ton 541 kilo 855 gram eroin, 14,407 kilogram metamfetamin, 822,804 kilogram esrar, 11,982 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplamda 4 ton 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde ve 140 bin 988 adet uyuşturucu hap ile 3 kök Hint keneviri için ağır ceza mahkemelerinden müsadere ve imha kararı alındı. İmha kararı alınan uyuşturucu, Van Adalet Sarayı'ndaki adli emanet bürosundan geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi.

Burada çuvallar içine konulan uyuşturucu maddeleri, imha komisyonu huzurunda, kamera kaydı yapılarak, bin 500 derece ısıda yakılmak suretiyle imha edildi. - VAN

Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi
Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi
Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi
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Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi - Son Dakika

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