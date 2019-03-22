Son Dakika Haberleri: Van'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

15 dakika önce

Van'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.


Araçtaki 27 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Irak uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.


Gözaltına alınan sürücü Ş.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Gürpınar, Hakkari, Van, Güncel
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