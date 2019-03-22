Van'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.





Araçtaki 27 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Irak uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.





Gözaltına alınan sürücü Ş.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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