Van'da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 30 plakalı bir minibüste arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış vaziyette 80 paket halinde toplam 40 kilo 325 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Narkotik, Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
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