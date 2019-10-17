Son Dakika Haberleri: Van'da 40 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 40 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 40 kilo eroin ele geçirildi

43 dakika önce

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 40 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 31 plaka sayılı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisinde 80 paket halinde toplam 40 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.A. ve A.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi. - VAN

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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