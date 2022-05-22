(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler - Son Dakika
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(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler

22.05.2022 14:52

(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi, bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

(VAN) Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler

VAN - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi, bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu, eski Emniyet Müdürlüğü Kavşağında başladı. Bisiklet gurupları ve Yeşilay gönüllülerinden oluşan 300 kişilik grup, yaklaşık 8 kilometrelik yolu pedal çevirdikten sonra Fidanlık Parkına vardı. Burada canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayan gönüllülere ayran aşı ikramlarında bulunuldu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, 10. Yeşilay bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti. Korona virüs pandemisi nedeniyle iki yıldır etkinlikler düzenlenmediğini belirten Çelikel, "Pedal çevirmeye gönül vermiş birçok hemşerimizle birlikte 8 kilometrelik parkurda pedal çevirdik. Köklü bir geçmişe sahip Yeşilay'ımız bugün Türkiye ve dünyada bağımlılıkla mücadele farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenledi. Etkinliği çok kıymetli bulduğumuz için Van Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdik. Her yaş grubundan insanımızın katıldığını görmek bizi mutlu etti. Bundan sonra da Yeşilay ile düzenleyeceğimiz etnikliklere tüm halkımızı davet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Durgun ise etkinliği sağlıklı bir yaşam için gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, "Yeşilay olarak beş bağımlılıkla aralıksız mücadelemiz devam ediyor. Tütün başta olmak üzere kumar, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda kültürel ve sosyal aktiviteleri de önemsiyoruz. Bu anlamda bisiklet turu etkinliğini çok anlamlı buluyorum. Geniş katılımlı bir etkinlik düzenledik. Bu tarz etkinlikleri sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bisiklet turu etkinliğine katılan gönüllüler ise ülke genelinde yapılan etkinliğin çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin sürekli düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiler.

(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler
(VAN)Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedal çevirdiler

YORUMLAR
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Bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar Bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar Pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi Pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi
Kaynak: İHA

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