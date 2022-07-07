408 düzensiz göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı - Son Dakika
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408 düzensiz göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı

07.07.2022 19:50

Kurubaş Geri Gönderme Geri gönderme işlemleri yapılan göçmenler Göçmenlerin kontrolden geçirilmesi Göçmenlerin otobüslere bindirilmesi (dron) İl Göç Müdürü Cuma Omurca'ın konuşması Göçmenlerin havalimanına ulaşmak üzere yola çıkması (dron) Göçmenleri uçağa bindirilmesi Van'da 408 düzensiz...

Kurubaş Geri Gönderme

Geri gönderme işlemleri yapılan göçmenler

Göçmenlerin kontrolden geçirilmesi

Göçmenlerin otobüslere bindirilmesi (dron)

İl Göç Müdürü Cuma Omurca'ın konuşması

Göçmenlerin havalimanına ulaşmak üzere yola çıkması (dron)

Göçmenleri uçağa bindirilmesi Van'da 408 düzensiz göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı

Van'da, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 408 düzensiz göçmenin, İl Göç İdaresinin koordinasyonunda uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı.

Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve işlemler için bir süre İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan düzensiz göçmenler, ülkelerine gönderiliyor.

Merkezde ihtiyaçları karşılanan, sağlık kontrolleri yapılan ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanan göçmenler, işlemlerin ardından güvenlik güçlerinin refakatinde otobüslerle getirildikleri Van Ferit Melen Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirildi.

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince kişisel eşyaları teslim edilen göçmenlerden 136'sı, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.

İşlemleri devam eden 272 göçmen de yarın yapılacak iki seferle ülkelerine gönderilecek.

İl Göç Müdürü Cuma Omurca, gazetecilere, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Omurca, şunları kaydetti:

"Türkiye düzensiz göçle mücadele ediyor. Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve farklı ülkelerden ülkemize yasa dışı yollarla gelen yabancılar, Geri Gönderme Merkezlerinde bir süre muhafaza edildikten sonra ülkelerine gönderiliyor. Dün geceden itibaren başlayan seferlerimizde 408 Afganistan uyruklu yabancıyı gün içinde charter seferlerle ülkelerine geri gönderiyoruz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 408 düzensiz göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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