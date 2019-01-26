Van'da 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine B.K. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Kontrollerde, araçtaki 35 Afganistan
, 5 Pakistan
ve bir Senegal
uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü B.K. ile düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.