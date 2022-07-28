Hukuk okuyan oğlu için evlat nöbetine katılan baba: Avukatımı dağa kaçırdılar

"Enflasyonu düşürmek için herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?"

VAN'da 41'inci haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Eyleme katılan Yusuf Erdinç, Marmara Üniversiteki Hukuk Fakültesi'nde okuyan oğlunun 7 yıl önce kaçırıldığını belirterek, "Avukatımı benden kopardılar. HDP götürdü, PKK'ya teslim etti. Orası senin yerin değil. Gel Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol" dedi.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 41'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ailelerin sesini bastırmak yüksek sesle müzik çalındı. Aileler, müzik sesine tepki gösterdi.