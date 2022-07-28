Hukuk okuyan oğlu için evlat nöbetine katılan baba: Avukatımı dağa kaçırdılar - Son Dakika
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Hukuk okuyan oğlu için evlat nöbetine katılan baba: Avukatımı dağa kaçırdılar

28.07.2022 13:43

VAN'da 41'inci haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

VAN'da 41'inci haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Eyleme katılan Yusuf Erdinç, Marmara Üniversiteki Hukuk Fakültesi'nde okuyan oğlunun 7 yıl önce kaçırıldığını belirterek, "Avukatımı benden kopardılar. HDP götürdü, PKK'ya teslim etti. Orası senin yerin değil. Gel Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol" dedi.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 41'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ailelerin sesini bastırmak yüksek sesle müzik çalındı. Aileler, müzik sesine tepki gösterdi.

'SENİN YERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR'7 yıl önce Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıfta okurken dağa kaçırılan oğlu Mikail için eyleme katılan Yusuf Erdinç, şu ifadeleri kullandı: "Oğlum Mikail, İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi okuyordu. Ben dağa kaçırılan avukatın babasıyım. 2015'te HDP avukatımı benden kopardı. HDP gödürdü, PKK'ya teslim etti. Oğlum gel teslim ol. Seni dört gözle bekliyoruz. Diyorlar biz Kürt hakkını savunuyoruz. Ne Kürt hakkı? Ben de Kürdüm. Annem ve babam da Kürt. Ben Kürtlüğümü kaybetmiyorum ki. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyüm. ABD'nin Kürdü değilim, İsrail'in uşağı değilim.2015'ten bu yana ben oğlumun peşindeyim. Seni kaçırıp gödürdüler. Ben senin peşindeyim, senin peşini bırakmayacağım. Kurban olayım gel teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir."

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Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hukuk okuyan oğlu için evlat nöbetine katılan baba: Avukatımı dağa kaçırdılar - Son Dakika

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