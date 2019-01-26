Van'da 41 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 41 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 41 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan arama ve kontrolde yurda yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 35 Afganistan
, 5 Pakistan
, 1 Senegal
uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan B.K. ve H.A. isimli 2 şüpheli yakalandı. Hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara çıkartılan 2 şüpheli tutuklanırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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