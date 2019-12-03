Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı, 14 organizatör gözaltına alındı

VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 14 kişi ise gözaltına alındı.

Van Valiliği'nce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik farklı tarihlerde düzenlediği 2 operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandığı, kaçak geçişleri organize ettiği belirtilen 14 kişinin ise gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığınca, Van Gölünü kullanmak suretiyle 'kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı' suçlarının işlendiğine dair elde edilen istihbari bilgiler üzerine, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde projeli çalışma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturmada; 24 Eylül 2019 tarihinde Tuşba ilçesi iskele mahallesinde tekne ile Van Gölü üzerinden Bitlis iline Göçmen Kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 teknede 4 organizatör ve 41 göçmen yakalanmış, şüpheliler hakkında adli işlem yapılmış, teknelere el konulmuştur. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; 'göçmen kaçakçılığı TCK 79' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla; 03 Aralık 2019 günü saat 06.30 da Van ili Gevaş İpekyolu , Edremit ve Tuşba ilçelerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilere ait 10 adet cep telefonu ve göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan pasaport ve muhtelif evraklara el konulmuştur."

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