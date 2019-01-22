Son Dakika Haberleri: Van'da 41 Kilo Eroin ile 10 Bin Euro Ele Geçirildi

Van'da 41 Kilo Eroin ile 10 Bin Euro Ele Geçirildi

25 dakika önce

Van'da 41 kilo eroin ile 10 bin euro ele geçirildiVAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramada 41 kilo 306 gram eroin ile 10 bin Euro ele geçirildi.

Van'da 41 kilo eroin ile 10 bin euro ele geçirildi

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramada 41 kilo 306 gram eroin ile 10 bin Euro ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Haydarbey Sokak üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; birinci minibüste 3 adet poşet içerisine 80 paket halinde toplam 41 kilo 306 gram eroin maddesi, ikinci minibüste ise 10 bin Euro ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ve Euro ile ilgili olarak Ş.A. ve M.F. isimli 2 şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı

Kayalıklarda Fotoğraf Çekmeye Çalışan Sosyal Medya Fenomeni, Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 01:34:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 41 Kilo Eroin ile 10 Bin Euro Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]