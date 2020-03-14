Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde başlatılan arama çalışmalarına, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde başlatılan arama çalışmalarına, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Van'da 4-5 Şubat'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği çığın ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan Bahçesaray kara yolunun yeniden ulaşıma açılmasının ardından arama kurtarma ekipleri, çığ bölgesinde arama çalışması yürüttü.

Tedbir amaçlı araç geçişine izin verilmeyen bölgeye, sadece AFAD, UMKE, 112 Sağlık ve karayolları ekipleri alındı.

Teknik çalışma başlatan ekipler, yoğun sis, kar yağışı ve çığ tehlikesini de göz önünde bulundurarak çalışmalara ara verdi.

Bölgede 5 Şubat'ta düşen ikinci çığın altında kaldığı değerlendirilen itfaiye erinin yakınları da Yukarı Narlıca Mahallesi'nde ekiplerden gelecek haberi bekledi.

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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