Van'da 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van'da 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 13, Başkale'de 5, Çatak'ta 10 ve Gürpınar ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 41 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Bahçesaray, Başkale, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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