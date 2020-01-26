Van'da 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
6 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 13, Başkale'de 5, Çatak'ta 10 ve Gürpınar ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 41 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
Son Dakika 150 lira için arkadaşını öldürdü 4 yıl önce hazırlanan gerilim haritası, Elazığ depremini işaret ediyor Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu