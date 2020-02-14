Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi

6 saat önce

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince ev ve ahırda yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 41 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince ev ve ahırda yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 41 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'ın Soğuksu ve Çubuklu mahallelerinde kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Soğuksu Mahallesi'nde bir ahırda yapılan aramada çeşitli markalarda 28 bin 900 paket, Çubuklu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigarlarla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
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