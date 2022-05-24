Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı

24.05.2022 21:55

VAN'da bir iş yerine düzenlenen ve narkotik köpek Zeyna'nın da katıldığı operasyonda çuvalların içine gizlenmiş vaziyette 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da bir iş yerine düzenlenen ve narkotik köpek Zeyna'nın da katıldığı operasyonda çuvalların içine gizlenmiş vaziyette 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'da bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona, narkotik köpek Zeyna da katıldı. İş yerinde Zeyna ile birlikte yapılan aramada, çuvalların içine gizlenmiş paketlenmiş vaziyette 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı

YORUMLAR
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'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi 'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi MSB: Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildi MSB: Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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