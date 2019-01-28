Van'da 42 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
12 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 6 ve Gürpınar ilçesinde ise 34 olmak üzere toplam 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
Ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Twitter'da Kendini Övmesi Alay Konusu Oldu